العالم اليوم - فيديو يوثق ما حدث.. قتيل و15 جريحا في قصف روسي على عيادة

انتم الان تتابعون خبر فيديو يوثق ما حدث.. قتيل و15 جريحا في قصف روسي على عيادة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 26 مايو 2023 02:16 مساءً - أصاب صاروخ روسي، الجمعة، منشأة طبية في مدينة دنيبرو بوسط أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 15 آخرين، وفق ما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال زيلينسكي في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي: "هجوم صاروخي على عيادة في مدينة دنيبرو. حتى الآن قتل شخص وأصيب 15 آخرون".

ونشر مقطع فيديو يظهر دخانا يتصاعد من مبان بلا أسقف ونوافذها محطمة.

وأضاف زيلينسكي أن عناصر الإنقاذ يعملون في مكان القصف لإزالة الأنقاض وإنقاذ الضحايا.

وتابع الرئيس الأوكراني: "يؤكد الإرهابيون الروس مرة أخرى أنهم يقاتلون ضد كل ما هو إنساني".

من جهتها، نشرت وسائل إعلام محلية لقطات فيديو لعناصر إنقاذ يساعدون أشخاصا وجوههم ملطخة بالدماء على مغادرة العيادة عبر ممرات مليئة بالركام.

وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية سيرغي ليساك في وقت سابق عبر تلغرام إن منطقة دنيبروبتروسك "تعرضت لهجوم مكثّف" ليلا "بالصواريخ والطائرات المسيّرة".

وأضاف أن القصف على مدينة دنيبرو ليلا أدى إلى اشتعال النار في منزل وألحق أضرارا بمنزلين آخرين.