العالم اليوم - زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب شرقي طوكيو

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 26 مايو 2023 02:16 مساءً - وقع زلزال بقوة 6.2 درجات قبالة سواحل طوكيو، مساء الجمعة، وفق ما أعلنت وكالة الأرصاد اليابانية مستبعدة خطر حدوث تسونامي.

وحدث الزلزال الذي يقع مركزه على عمق 50 كيلومترا، في الساعة 19:03 بالتوقيت المحلي (10:03 ت غ) في مياه المحيط الهادئ قبالة منطقة تشيبا اليابانية فهزّ بنايات كبيرة في العاصمة وأدى إلى وقف خدمات القطارات.

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