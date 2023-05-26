فون دير لاين تزور إيطاليا وتتفقد المناطق المتضررة من كارثة الفيضانات‎‎

جدة - نرمين السيد - أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير عن ألمها وتضامنها مع ضحايا الفيضانات فى إيطاليا والتى تسببت فى مغادرة أكثر من 36 ألف شخص لمنازلهم، حيث أدى ارتفاع منسوب المياه لغمر المنازل، وأسفرت الانهيارات الأرضية عن عزل بلدات وقرى صغيرة.





وقامت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بزيارة لإيطاليا تفقدت خلالها المناطق المتضررة من الفيضانات والانهيارات الأرضية المتعددة فى وسط وشمال البلاد.

وقالت فون دير لاين فى مؤتمر صحفى مشترك عقدته مع رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلونى، ونشر عبر الموقع الرسمى للمفوضية الأوروبية، إنها مسألة تضامن بالنسبة لنا أن نطلق على الفور آلية الحماية المدنية وبالفعل، تطوعت تسع دول أعضاء على الفور للمساعدة توجد مضخات مياه جاءت من فرنسا وبلجيكا وسلوفاكيا وسلوفينيا. جاء أكثر من 100 شخص للعمل مع مضخات المياه هذه لأجل المساعدة. هذا هو التضامن الأوروبى فى أفضل حالاته.

وأضافت فى الوقت الحالى، علينا، أولاً وقبل كل شىء، أن نعمل معًا فى حالة الطوارئ الأولى. لكننا بالطبع نتحدث عن المساعدة والدعم من الاتحاد الأوروبى. وبالفعل، فقد رأيت الأرض مدمرة. لذا فهى كارثة لكثير من المزارعين. لذلك، يجب تشغيل احتياطى الأزمة الزراعية.

وتابعت رئيسة المفوضية الأوروبية أن صندوق التضامن الأوروبى مناسب لتقديم الدعم فى مثل هذه الأحداث وبالفعل قام الاتحاد الأوروبى بتخصص 6 مليارات يورو لمعالجة تداعيات الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والزلازل وتعزيز البنية التحتية.

وأدت الأمطار الغزيرة التى تعرضت لها إيطاليا فى وقت سابق من هذا الأسبوع إلى مصرع 14 شخصا، محولة شوارع مدن وبلدات منطقة إميليا رومانيا إلى أنهار هادرة، ومع هطول مزيد من الأمطار، مددت السلطات الإقليمية حالة التأهب القصوى.