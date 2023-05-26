زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب شرق العاصمة اليابانية طوكيو

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأرصاد اليابانية، فقد وقع الزلزال قبالة سواحل طوكيو، اليوم الجمعة، مستبعدة خطر حدوث تسونامى.
وأشارت الوكالة إلى أن مركز الزلزال كان على عمق 50 كيلومترًا، فى مياه المحيط الهادئ، قبالة منطقة تشيبا اليابانية، فهز بنايات كبيرة فى العاصمة، وأدى إلى وقف خدمات القطارات.
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