الكرملين: بوتين منفتح على أى اتصالات دولية بشرط حماية مصالح الشعب الروسى

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم الكرملين الروسى، ديميترى بيسكوف، اليوم الجمعة، إن الرئيس فلاديمير بوتين، منفتح على أى اتصالات دولية، لكن شرطه الأساسى هو حماية مصالح الشعب الروسى، حسبما نقل نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وأضاف متحدث الكرملين، أن الدول التى اعتدت على الأصول الروسية ملزمة بإلغاء تجميدها دون أى شروط. وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، علمها بمبادرة بابا الفاتيكان لإرسال مبعوث إلى روسيا لتسوية الأزمة الأوكرانية. وقالت الخارجية الروسية إن البابا فرانسيس يعتزم كجزء من مبادرته للسلام فى أوكرانيا، إرسال مبعوثيه إلى موسكو وكييف، كما أنها تقيم محاولات الفاتيكان بشكل إيجابى.

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