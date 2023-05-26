كوريا الجنوبية تدعم القرن الإفريقى بـ2.3 مليون دولار من الدعم الإنسانى

جدة - نرمين السيد - أقرت الحكومة الكورية الجنوبية تقديم دعم إنسانى بقيمة 2.3 مليون دولار وكميات من الأرز ما يعادل 18.4 مليون دولار إلى منطقة القرن الإفريقى التى تعانى من الجفاف وأزمة الغذاء.





وذكرت وزارة الخارجية الكورية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" - أن نائب مندوب كوريا لدى الأمم المتحدة كيم سانغ-جين أعلن عن خطة الدعم للحكومة فى مؤتمر رفيع المستوى للدعم الإنسانى لمنطقة القرن الإفريقى المنعقد فى نيويورك، مشيرة إلى أن كوريا بصفتها دولة عضو مسئول فى المجتمع الدولى، ستشارك بصورة نشطة فى المجهودات المبذولة من قبل المجتمع الدولى لتحسين الأوضاع الإنسانية فى منطقة القرن الإفريقى.

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