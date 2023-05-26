العالم اليوم - تقرير صادم: "حالة إدمان" تهدد مسيرة ثالث هدافي البريميرليغ

انتم الان تتابعون خبر تقرير صادم: "حالة إدمان" تهدد مسيرة ثالث هدافي البريميرليغ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 26 مايو 2023 03:22 مساءً - تفاصيل مثيرة شهدتها قضية إيفان توني أحد نجوم وهدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، التي كشفت إصابته بـ"إدمان" من نوع خاص.

وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أعلن قبل أسبوع إيقاف توني مهاجم منتخب إنجلترا ونادي برنتفورد 8 أشهر، وتغريمه 50 ألف جنيه إسترليني، لارتكابه 232 انتهاكا لقواعد المراهنات.

ولن يكون بوسع توني (صاحب الـ27 عاما والـ20 هدفا في الدوري) اللعب مع النادي أو المنتخب حتى انتهاء إيقافه في 16 يناير 2024.

وجاءت الأخبار لتمثل صدمة كبيرة، خاصة أن ثالث هدافي الدوري هذا الموسم خلف إيرلنغ هالاند وهاري كين، قدم مستوى استثنائيا وجعل برينتفورد ينافس على المقاعد الأوروبية.

اكتشافات جديدة

وبعد إعلان الإيقاف، كشف الاتحاد، الجمعة، تفاصيل مراهنات اللاعب، وسط حديث عن حالة "الإدمان" التي يعانيها.

وجاء في التقرير الصادم للاتحاد: