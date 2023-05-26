«أرضًا سلاح».. حملة على التواصل الاجتماعى لوقف نزيف الدم فى السودان

جدة - نرمين السيد - واستعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، آراء بعض السودانيين الذين أعربوا عن أسفهم لما حل ببلدهم السودان، داعين الأطراف لوقف نزيف الدم والتكاتف فيما بينهم.
وقالت إحدى المواطنات السودانيات: "أنا واحدة من المتضررين من الحرب واللى استباحوا فيها قتل أولادنا واغتصاب نسائنا، وأنا بناشد بإيقافه.. أرضا سلاح".
وقال أحد المواطنين الشباب: "أرفض الحرب.. نعم للسلام..أرضا سلاح".
وأعرب مواطن سودانى آخر عن أسفه لما حل ببلده، قائلًا: "الحرب المتضرر منها المواطن السودانى خسرنا آلاف الشهداء والمصابين، والمواطن السودانى أصبح غير آمن، والبلد أصبح مهددًا بالجوع والمرض".
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