«أرضًا سلاح».. حملة على التواصل الاجتماعى لوقف نزيف الدم فى السودان

جدة - نرمين السيد - واستعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، آراء بعض السودانيين الذين أعربوا عن أسفهم لما حل ببلدهم السودان، داعين الأطراف لوقف نزيف الدم والتكاتف فيما بينهم.

وقالت إحدى المواطنات السودانيات: "أنا واحدة من المتضررين من الحرب واللى استباحوا فيها قتل أولادنا واغتصاب نسائنا، وأنا بناشد بإيقافه.. أرضا سلاح".

وقال أحد المواطنين الشباب: "أرفض الحرب.. نعم للسلام..أرضا سلاح".

وأعرب مواطن سودانى آخر عن أسفه لما حل ببلده، قائلًا: "الحرب المتضرر منها المواطن السودانى خسرنا آلاف الشهداء والمصابين، والمواطن السودانى أصبح غير آمن، والبلد أصبح مهددًا بالجوع والمرض".