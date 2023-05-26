القوات الروسية تقضى على 10 جنود أوكرانيين وتدمر مدفعين فى منطقة خيرسون

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن المتحدث قوله "خلال الليلة، دمرت نيران المدفعية بالقرب من أولجوفكا مدفع 2S3 أكاتسيا، بالإضافة إلى خمسة جنود وذخيرة".

وبحسب المتحدث، دمرت نيران المدفعية الروسية بالقرب من كاميشانى، نظام مدفعى آلى أوكرانى 2S1 وقضت على طاقمه المكون من خمسة أفراد وذخيرة.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشددًا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.