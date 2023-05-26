«القاهرة الإخبارية»: إسرئيل تنفذ تطهيرا عرقيا فى «عين سامية» بالضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - قالت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، من رام الله، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلى مستمرة فى الانتهاكات ضد الفلسطينيين، وتنفذ عملية تطهير عرقى فى بلدة "عين سامية" بالأراضى الفلسطينية بالضفة الغربية، إذ تقوم قوات الاحتلال تقوم بتهجير 20 عائلة من بلدة "عين سامية" الفلسطينية، ويقوم المستوطنين بسرقة أغنامهم.





وأضافت "السلامين"، خلال لقائها على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنه منذ نشأة ما تسمى بدولة إسرائيل وحتى الآن وهى تعمل جاهدة على ألا تبقى أى فلسطينى فى أرضة، موضحة أن من يتم تهجيرهم من قرية "عين سامية" فى الأصل لاجئين منذ عام 1948 والآن هجروا أيضًا من بلدتهم الذين استقروا بها، بعد أن كانوا موجودين فى النقب. وأوضحت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، من رام الله، أن فى هذا التجمع يوجد رعاة أغنام فلسطينيون، وهى تجارة يعيشون عليها، قام المستوطنون الإسرائيليون بسرقة أغنامهم، والآن يفرضون عليهم ضرائب لكى يرحلوا عن هذه الأراضى التى تقول إسرائيل إنها مملوكة لها، كما أنها تحرمهم من خطوط الكهرباء والمياه، وغيرها من الخدمات اللوجستية التى ممكن أن تقدمها لهم القيادة الفلسطينية.

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