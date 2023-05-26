وزير خارجية روسيا: العقوبات المفروضة على الصومال تعيق عملية الاستقرار

جدة - نرمين السيد - قال سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى، إن روسيا تولى اهتمامًا كبيرًا بالوضع فى إفريقيا، نظرًا لوجود تعاون روسى مع الاتحاد الإفريقى فى مجالات عدة، مشددًا على ضرورة رفع العقوبات المفروضة منذ فترة على الصومال لأنها تعيق عملية الاستقرار، وذلك خلال مؤتمر صحفى اليوم الجمعة عرضته قناة "القاهرة الإخبارية" وجمعة بوزير الخارجية الصومالى بالعاصمة الروسية موسكو.





وتطرق "لافروف"، خلال مباحثات مع نظيره الصومالى إلى مشكلة القرصنة البحرية التى تواجهها مقديشيو والتى شكّل مكافحتها على الشواطئ الصومالية أولوية الأمم المتحدة وأنها لم تعد تمثل خطورة مثلما كان فى السابق، غير أن قضية الأمن البحرى بما فى ذلك الاتجار فى السلع المسروقة والأسلحة لا تزال مهمة، لذا واجبنا التعاون مع مثل هذه المسائل بشكل معمق. وأوضح وزير الخارجية الروسى، أنه فى منتصف الشهر الماضى وقعت اشتباكات فى الأراضى السودانية لافتًا إلى أن الأزمات الإفريقية يجب أن تجد حلولًا إفريقية وأن عصر الحلول الذى يأتى من عواصم الدول الأخرى قد ولى، وأن القارة السمراء تملك الحق فى حل مشاكلها بنفسها.

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