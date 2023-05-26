العالم اليوم - كلوب يرد على رسالة صلاح "المتشائمة": الأمر ليس كما تظنون

انتم الان تتابعون خبر كلوب يرد على رسالة صلاح "المتشائمة": الأمر ليس كما تظنون من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 26 مايو 2023 04:19 مساءً - رد المدير الفني لليفربول الإنجليزي يورغن كلوب على نجم الفريق محمد صلاح، الذي قال إنه "من السابق لأوانه" التفاؤل بعد فشل فريقه ليفربول في الوصول إلى دوري أبطال أوروبا.

وبدا كلوب في حال أفضل من المهاجم المصري، رغم أنه اعترف بأن فريقه "لم ينجح في تحقيق الهدف"، لكنه سرد أسبابا تدعو إلى التفاؤل صباح الجمعة.

والخميس فاز مانشستر يونايتد على تشلسي، مما جعل ليفربول في المركز الخامس بجدول الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سيكتفي بالمشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

وكان صلاح هداف ليفربول هذا الموسم لجأ إلى منصات التواصل الاجتماعي مساء الخميس للتعبير عن إحباطه، بينما كان مشجعو مانشستر يونايتد يحتفلون بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا على ملعب "أولد ترافورد".

وقال صلاح في تدوينة: "أنا محطم تماما. لا يوجد أي عذر على الإطلاق لهذا. كان لدينا كل ما نحتاجه للوصول إلى دوري أبطال أوروبا العام المقبل وفشلنا. نحن ليفربول والتأهل لهذه المنافسة هو الحد الأدنى. أنا آسف لكن من السابق لأوانه نشر مشاركة إيجابية أو متفائلة. لقد خذلنا أنفسنا وإياكم".

وقال المدرب الألماني، الجمعة، إن خسارة العائد المادي من وراء دوري أبطال أوروبا أمر مؤلم، موضحا أنه ليس لديه مشكلة مع ما قاله صلاح.

وأضاف كلوب قبل إنهاء الموسم الأحد بمواجهة ساوثهمبتون:

• "إلى جانب ذلك، لدينا ليالي أوروبية العام المقبل. بدلا من الثلاثاء والأربعاء، سيكون الخميس، من يهتم؟".

• "لم نقدم ما أراده الجميع وتوقعه الجميع. هذا صحيح، لكننا ما زلنا متحدين حقا، وهذا هو الشيء الجيد".

• "إذا تمكنت من المرور بلحظات صعبة كما فعلنا العام الماضي، أعتقد أن هذا أساس جيد حقا لمستقبل أفضل. لذلك، أجد الكثير من الأسباب لوجهة نظر متفائلة".

• "في عالم وسائل التواصل الاجتماعي تحدث الكثير من الأمور السيئة باستمرار. لا أعتقد أن هذا (رسالة صلاح) كان أحدها".

• "في تلك اللحظة مباشرة بعد المباراة كان (صلاح) محقا، هذه ليست لحظة مباشرة لإرسال أي رسائل متفائلة، لكن ربما بعد ساعة أو في اليوم التالي".

• "رأيته (صلاح) منذ قليل في المقصف وكان يبتسم. لا أعرف لأي سبب. لم أسأله، لكنه لم يكن في حالة مزاجية سيئة".