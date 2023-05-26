الجيش السودانى يعلن النفير العام لملاحقة ميليشيا الدعم السريع: خرقوا الهدنة

وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل، قالت وزارة الدفاع السودانية إن الجميع يشاهد ويتابع ويلات هذه الحرب وسلوك المتمردين وفلول المرتزقة، مضيفة أن القوات المسلحة استعصت على المتمردين فأفرغوا حقدهم ضد المواطنين والأبرياء ومؤسسات الدولة الاستراتيجية التى باتت هدفًا لهم .
وأشارت الدفاع السودانية فى بيانها، إلى أن "القوات المسلحة انصاعت لقبول هدنة محددة، لا يمكن رفضها من واقع المسؤولية الأخلاقية لحماية المدنيين والمساعدات الإنسانية"، إلا أن "الحرب المفروضة على قواتنا المسلحة تجلت فيها كل سمات الغدر والخيانة فى الوقت الذى كانت تحسب فيه قوات الدعم السريع المتمردة إضافة لقدرات الدولة".
وأهابت الدفاع السودانية "بكل معاشيى القوات المسلحة من ضباط وضباط صف وجنود وكل القادرين على حمل السلاح بالتوجه إلى أقرب قيادة عسكرية لتسليحهم"، مشددة على أن "قوات التمرد تمادت فى إذلال رموز الدولة من الأدباء والصحفيين والقضاة والأطباء وأسر، ومطاردة والقبض على معاشيى القوات النظامية".
وشددت الوزارة فى بيانها، على أن "القوات المسلحة قادرة على دك ما تبقى من فلول القوة المتمردة"، لافتة إلى أن "التمرد كُسرت شوكته ولاذ بالمستشفيات والمرافق الخدمية واستخدم المواطنين دروعا بشرية".
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