إرادة ملكية بتحديد مواصفات علم ولي العهد وتعليمات استخدامه

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 26 مايو 2023 05:03 مساءً - دوت الخليج :- صدرت إرادة ملكية سامية بتحديد شكل ومقاييس ومواصفات العلم الخاص بسمو ولي العهد وتعليمات استعماله.
ووفق الجريدة الرسمية، فإن علم سمو ولي العهد لا يرفع على مكان إلا إذا كان سموه موجودا فيه أو مقيما به.
ويرفع العلم على مقر إقامة سموه والديوان الملكي الهاشمي ووسائط النقل الخاصة بسموه وفي المخيم أو المعسكر الملكي الخاص به.
وحددت التعليمات أماكن رفع علم سموه والتواقيت الخاصة بذلك، وشروط استخدامه.
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