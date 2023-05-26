تواصل المعارك العنيفة في السودان
تواصلت في السودان اليوم الجمعة المعارك العنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع في اليوم الرابع من اعلان وقف لإطلاق النار.
وأفادت سكان في العاصمة الخرطوم وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية ان المدينة شهدت ضربات جوية وقصف بالمدفعية.
وأوضحوا ان اليوم الأعنف كان يوم الأربعاء عندما أعلنت قوات الدعم السريع اسقاط طائرة للجيش الذي رد بضرب مدرعات.
ويأتي ذلك في الوقت الذي اصبحت اغلب مستشفيات الخرطوم وإقليم دارفور المنطقتان الأكثر تأثراً بالحرب، خارج الخدمة، فيما تعاني تلك التي لم تتعرض للقصف من نقص في مخزون الأدوية والأدوات الطبية.
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