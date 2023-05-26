العالم اليوم - متلازمة الشخص المتيبس.. سيلين ديون تلغي 40 حفلة بسبب المرض

انتم الان تتابعون خبر متلازمة الشخص المتيبس.. سيلين ديون تلغي 40 حفلة بسبب المرض من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 26 مايو 2023 05:20 مساءً - ألغت المغنية الكندية سيلين ديون، لأسباب صحية، نحو 40 حفلة كان من المقرر أن تحييها في أوروبا حتى أبريل 2024، على ما أعلن الجمعة منظمو جولتها في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه.

وسبق للنجمة المصابة بمرض عصبي نادر "تُواصل تلقي العلاج" منه، بحسب منظمي جولتها، أن أعلنت في ديسمبر إلغاء أو تأجيل حفلاتها المقررة في أوروبا بين فبراير ويوليو 2023.

ونقل البيان عن النجمة البالغة 55 عاما قولها: "أبذل جهدا كبيرا لاستعادة قواي، لكن الحفلات قد تكون صعبة جدا ويستحسَن أن نلغي كل شيء في الوقت الراهن، في انتظار أن أصبح فعلا جاهزة للوقوف مجددا على المسرح".

متلازمة الشخص المتيبس

• كانت آخر حفلة لديون في مارس 2020 في مدينة نيووارك الأميركية، وأحيت أول 52 حفلة من جولتها العالمية "كاريدج وورلد تور" في أميركا الشمالية، لكن جائحة "كوفيد 19" قطعتها.

• لم يتسن للمغنية أن تستكمل هذه الجولة إذ ما لبثت أن أعلنت أنها تعاني تقلصات عضلية. وكانت حفلتها المقبلة مقررة في باريس في الأول من سبتمبر.

• تبين أن ديون مصابة بمتلازمة الشخص المتيبس، وهي حالة لا يزال سببها الدقيق غير معروف، لكن يعتقد أنه يكمن في المناعة الذاتية.

• تصيب هذه المتلازمة نحو واحد من كل مليون شخص، وتسبب ألما شديدا وصعوبة في الحركة، مما يمنع المصاب بها من القيام بأنشطة بدنية مجهدة.

• أكدت أوساط ديون أن "الفريق الطبي الذي يواكبها يتابع تطور المرض وعلاجه".

• أشار منظمو الجولة إلى أن "ثمن تذاكر الحفلات الـ42 الملغاة ستُردّ إلى من اشتروها".

• اعتبرت المغنية أن "الاستمرار في تأجيل العروض ليس عادلا" نظرا إلى أنها لا تعرف متى ستتمكن من العودة إلى المسرح.

• تعد ديون من أكثر الفنانين شعبية في العالم، ومن أبرز أغنياتها تلك التي تضمنها فيلم "تايتانيك" عام 1997 بعنوان "ماي هارت ويل غو أون".