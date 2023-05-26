العالم اليوم - وول ستريت تفتح مرتفعة وسط آمال بانفراجة في أزمة الدين

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 26 مايو 2023 05:20 مساءً - ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عند الفتح الجمعة مدعومة بتقدم المفاوضات المتعلقة برفع سقف اقتراض الحكومة الأميركية، غير أن بيانات أشارت إلى تضخم أعلى قليلا من المتوقع حدت من المكاسب.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 30.85 نقطة أو 0.09 بالمئة إلى 32795.50 نقطة عند الفتح.

كما زاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 4.88 نقطة أو 0.12 بالمئة إلى 4156.16 نقطة، فيما ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 38.32 نقطة أو 0.30 بالمئة إلى 12736.42 نقطة.

وذكرت وكالة بلومبرغ، الجمعة، أن المفاوضون عن البيت الأبيض والحزب الجمهوري يقتربون من التوصل إلى اتفاق برفع سقف الدين ووضع سقف للإنفاق الفيدرالي لمدة عامين.

وتسابق أميركا من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن سقف الديون قبل بداية شهر يونيو الذي حذرت وزارة الخزانة الأميركية من نفاد الأموال الفيدرالية اعتبارا من مطلعه، ما قد يؤدي إلى تعثر أكبر اقتصاد في العالم عن سداد ديونه، ويهدد بأزمة عالمية.

وأظهرت بيانات الجمعة أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي -الأكثر متابعة من قبل الاحتياطي الفيدرالي- ارتفع بوتيرة أسرع من المتوقع بنسبة 0.4 بالمئة في أبريل على أساس شهري، بعد ارتفاع بنسبة 0.1 بالمئة في مارس.

وعلى أساس سنوي ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 4.4 بالمئة في أبريل، مقابل 4.2 بالمئة في مارس، ومقارنة مع توقعات بتباطؤه إلى 3.9 بالمئة.