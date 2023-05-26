روسيا تستدعى دبلوماسيين أمريكيين بعد تصريحات عن ضربات كييف داخل روسيا

جدة - نرمين السيد - استدعت الخارجية الروسية دبلوماسيين أمريكيين كبارًا، اليوم الجمعة، احتجاجًا على تصريحات أمريكية بشأن شن كييف لضربات داخل روسيا، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وبحسب القناة، قالت الخارجية الروسية، إن أعمال واشنطن العدائية تجاه موسكو محفوفة بعواقب لا يمكن التنبؤ بها، معتبرة أن تصريحات واشنطن بأنها لا تشجع مثل هذه الهجمات على روسيا منافقة ومضللة.

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