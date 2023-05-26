القاهرة الإخبارية- الجيش السودانى يكشف انتهاكات الدعم السريع وخرقهم للهدنة

جدة - نرمين السيد - وأضاف الجيش السودانى، خلال البيان الذى استعرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه الحرب المفروضة على القوات المسلحة تجلت فيها كل سمات الغدر والخيانة، فى الوقت الذى كانت تحسب فيه الدعم السريع المتمردة إضافة لقدرات الدولة فى حماية أمنها القومى، لكنها تمردت بشكل فاضح ولأسباب ساذجة وادعاءات باطلة، لا يصدقها إلا مكابر جهول، أو محب للسلطة المسلحة من العملية السياسية.

وذكر بيان الجيش السودانى أن الجميع يشاهد ويتابع ويلات هذه الحرب وسلوك المتمردين وفلول المرتزقة الذين تعوزهم المُثل والأخلاق، وبعد أن استعصت عليهم القوات المسلحة عادوا أدراجهم إلى أصلهم، وأفرغوا حقدهم ضد المواطنين الشرفاء والأبرياء، وأضحت مؤسسات الدولة الاستراتيجية هدفًا لهم.

وتابع البيان، أن القوات المسلحة انصاعت لقبول هدنة محددة لا يمكن رفضها من واقع المسؤولية الأخلاقية؛ لحماية المدنيين والمساعدات الإنسانية مراعاة لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى، ورغم الأهداف النبيلة الظاهرة لهذه الهدنة والمبطنة التى لا تخفى على كل متابع حصيف، إلا أن قوات التمرد ظلت فى انتهاك مباشر وخرق واضح قبل وبعد الهدنة، وعلى سبيل المثال الآتى:

-نهب مقر بعثة اليونيتامس، والاعتداء على كنيسة القديسة مارى جرجس وإطلاق النار على خدام وقسيس الكنيسة

- الاعتداء على السفارة القطرية

- الاعتداء على الطائرة التركية

- الاعتداء على السفارة الصومالية

- الاعتداء على السفارة الصينية.

- تخريب المرافق الاستراتيجية (مياه، كهرباء) والتواجد بها.

- احتلال مستشفى أحمد قاسم ومستشفى البان جديد.

- استهداف مقر سك العملة.

- حشد وجمع قواتهم فى عدد من المواقع.

- استهداف عدد من المواقع العسكرية للقوات المسلحة.

وأشار الجيش السودانى، إلى أن قوات التمرد تمادت فى إذلال رموز الدولة من الأدباء والصحفيين والقضاة والأطباء وأسر، ومطاردة والقبض على معاشى (المتقاعدين) القوات النظامية.

وأهاب الجيش السودانى بكل معاشى القوات المسلحة من ضباط وضباط صف وجنود وكل القادرين على حمل السلاح بالتوجه إلى أقرب قيادة عسكرية لتسليحهم تأمينًا لأنفسهم وحرماتهم وجيرانهم، وحماية لأعراضهم والعمل وفق خطط هذه المناطق.

وأوضح، أن وفاء الشعب السودانى العظيم والتفافه حول القوات المسلحة هو دعم يجد الاهتمام والتقدير عليه، وتجتهد القوات المسلحة لمقابلة هذا الدعم بما يليق، وتطمئنهم بأنها -وفق نهجها العلمى والعملى- حريصة على حماية مواطنيها قبل مناشدة أهل الخارج وما ورد فى الهدنة، لذا كان التأنى إذ إنها حرب المدن التى لا حدود زمنية لها، إلا إن التمرد قد كُسرت شوكته، ولاذ بالمستشفيات والمرافق الخدمية واعتمد المواطنين دروعًا بشرية، وهى الآن تجوب بين الأزقة والحوارى فى الأحياء السكنية وإننا على يقين بأن القوات المسلحة قادرة على دك ما تبقى من فلول القوة المتمردة فى أقرب وقت وما النصر إلا من عند الله.