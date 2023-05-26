العالم اليوم - يوم حسم البوندسليغا.. تصريحات "محبطة" لتوخيل و"مفاجئة" لكلوب

انتم الان تتابعون خبر يوم حسم البوندسليغا.. تصريحات "محبطة" لتوخيل و"مفاجئة" لكلوب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 26 مايو 2023 06:26 مساءً - قبل "يوم الحسم" المرتقب في ألمانيا، والذي سيحدد بطل الدوري الألماني، خرج مدرب بايرن ميونيخ بتصريحات "سلبية" جسدت حالة الفريق هذا الموسم.

وقال توماس توخيل، المدير الفني لبايرن ميونيخ، إن هذا الموسم يجب نسيانه بالنسبة للفريق البافاري حتى لو تمكن من التفوق على بوروسيا دورتموند وأحرز لقب الدوري الألماني (بوندسليغا) السبت.

يتخلف بايرن عن دورتموند بواقع نقطتين في اليوم الأخير من موسم البوندسليغا، ويحتاج إلى الفوز على كولون خارج أرضه، ويأمل في أن يتعادل ماينز على الأقل مع دورتموند إذا أراد أن يوسع رقمه القياسي البالغ 10 ألقاب متتالية في الدوري الألماني.

وفي السياق، قال توخيل، الجمعة: "إنها غلطتنا ومسؤوليتنا الخاصة.. بالطبع، سنحاول إدارة السباق حتى النهاية لأننا ملتزمون بتقديم كل شيء حتى النهاية".

ويواجه بايرن ميونيخ احتمال إنهاء الموسم بدون لقب كبير لأول مرة منذ عام 2012.

ولهذا قال توخيل: "لن يكون موسما يمكننا أن نكون سعداء به. لن يكون موسما يصبح فيه عدد النقاط كافيا لمطالبنا.. بغض النظر عن الكيفية التي ستسير بها الأمور في النهاية، لن يكون موسما مرضيا بعد الآن".

تولى توخيل مسؤولية الفريق البافاري بعد إقالة يوليان ناغلسمان في مارس، عندما كان بايرن خسر لتوه صدارة البوندسليغا لصالح دورتموند بعد الهزيمة بنتيجة 2-1 أمام باير ليفركوزن.

وتحت قيادة توخيل، خرج بايرن بعد ذلك من كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا، ولم يتمكن من الحفاظ على صدارة البوندسليغا قبل أن يستعيدها دورتموند مرة أخرى نهاية الأسبوع الماضي بعد خسارة بايرن بنتيجة 3-1 على أرضه أمام لايبزيغ.

كلوب "متوتر"

ومن جهته، أقر يورغن كلوب، آخر مدرب قاد بوروسيا دورتموند إلى لقب الدوري الألماني لكرة القدم عام 2012، الجمعة، أنه "متوتر قليلا" قبل مباراة الحسم لفريقه السابق، السبت، في المرحلة الختامية من البوندسليغا.

وقال كلوب الجمعة: "أنا متوتر بعض الشيء لأكون صريحا. في هذه الحالة، سأكون سعيدا إذا فاز دورتموند على ماينتس، لمرة واحدة. لا مشكلة"، وذلك لأن كلوب بدأ مسيرته التدريبية في ماينتس (2001-2008)، قبل أن ينتقل إلى دورتموند (2008-2015) ومنه إلى ليفربول الانكليزي منذ خريف 2015.

وردا على سؤال عما إذا كان يتابع صراع الدوري الألماني بين فريقه السابق وبايرن أجاب "بالطبع، لم أمت، لا زلت على قيد الحياة".

وتابع: "لقد مرّ وقت طويل. يمكنني أن أتخيل أن بايرن يرى الأمر بشكل مختلف، لكن ليس من الممتع أن يفوز نفس الفريق بالدوري في كل مرة. ونعلم أن بايرن سيقاتل في الموسم المقبل على أي حال".

وحقق كلوب النجاحات مع دورتموند وقاده الى آخر لقبيه في الدوري عامي 2011 و2012 والى نهائي دوري أبطال أوروبا 2013 الذي خسره أمام الغريم بايرن بالذات 1-2.