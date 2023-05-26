القاهرة الإخبارية.. الدفاع السودانية تستدعى كل الضباط المتقاعدين

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن وزارة الدفاع السودانية قررت استدعاء كامل لكل ضباط وضباط الصف والجنود المتقاعدين لدعم الجهود العسكرية، الذين لا تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، وذلك دعمًا للجهد العسكرى الكبير الذى تبذله القوات المسلحة فى سبيل إعادة الأمن والاستقرار.





وأوضحت الوزارة، فى بيان لها، استعرضته القناة، بأن الاستدعاء حسب، اللياقة الطبية والبدنية والقدرة على حمل واستخدام السلاح، وأن التبليغ يكون لأقرب وحدة عسكرية، بدءًا من يوم الاثنين الموافق 29 مايو الجارى، على أن تستكمل قيادة القوات المسلحة مطلوبات العمل والتنسيق اللازم لتشغيل هذه القوات. وأشار البيان أن القرار يأتى اتساقًا مع الظروف التى فرضها التمرد واستهدافه للمواطنين الشرفاء الأبرياء واستخدامهم كدروع بشرية، مع نهب ممتلكاتهم واحتلال منازلهم، إضافة لعمليات الترويع والإذلال مع تعطيل الحياة العامة من خلال استهداف مراكز الخدمات (المياه- الكهرباء- المستشفيات) والبنية التحتية للدولة، مع نهب البنوك وحرق الأسواق والمطارات و الوزارات وخلق الفوضى بتحرير المساجين، واحتلال أقسام الشرطة ومقار جهاز المخابرات العامة.

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