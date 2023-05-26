مقتل 30 إرهابياً بعملية عسكرية في الصومال
أعلن الجيش الصومالي اليوم الجمعة، مقتل 30 عنصرا من حركة الشباب الإرهابية في عملية عسكرية جرت في مدينة كونتواري بإقليم شبيلي السفلى جنوبي البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء الصومالية نقلا عن مصادر عسكرية أن العملية نفذها الجيش بالتعاون مع شركاء دوليين وقوات حفظ السلام الإفريقية "أتميس" ضد عناصر حركة الشباب في مناطق بجنوب البلاد، حيث أسفرت العملية عن مقتل 30 عنصرا.
وتأتي هذه العملية في الوقت الذي كثفت فيه القوات المسلحة عملياتها ضد مسلحي الحركة في مناطق بجنوب ووسط الصومال.
يذكر أن القوات الصومالية تخوض منذ أكثر من عقد من الزمن معارك ضد حركة الشباب، التي تبنت العديد من الهجمات أودت بحياة المئات من المدنيين والأمنيين، ونجحت القوات الصومالية منذ عدة أشهر في استعادة مناطق عدة في وسط الصومال من الحركة.
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