العالم اليوم - خاصية وشيكة في "آيفون" و"آيباد".. احتفظ بنسخة منك في جهازك

انتم الان تتابعون خبر خاصية وشيكة في "آيفون" و"آيباد".. احتفظ بنسخة منك في جهازك من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 26 مايو 2023 09:22 مساءً - يواصل الذكاء الاصطناعي اقتحام مجالات جديدة في الحياة، وسط توقعات بأن يحدث ثورة في الطرق التي يتواصل بها البشر، رغم تحذيرات خبراء ورواد في عالم التقنية من "عواقب غير محمودة".

وبحسب شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية، فإن تحديثا مقبلا من شركة "أبل" سيتيح ميزة غير مسبوقة، تكمن في تقليد صوت المستخدم بشكل دقيق، من أجل قراءة نصوص بالنبرة نفسها.

ومن المرتقب أن يتيح نظام التشغيل "iOS 17" لمستخدمي هواتف "آيفون" وأجهزة "آيباد" خاصية تسمى "الصوت الشخصي"، وهي سهلة للغاية من حيث الاستخدام.

كيف تعمل؟

• يحتاج المستخدم إلى تقديم عينة من صوته للجهاز الذي يحفظ ما تلقاه، ويتم الانتقال إلى خاصية أخرى تسمى "الخطاب المباشر".

• عقب ذلك، سيكون بوسع المستخدم أن يجعل الجهاز يقرأ نصوصا ورسائل بنبرة تشبه صوت صاحبه تماما.

• تبعا لذلك، يمكن أن تكتب رسالة بالأحرف، بينما يتكفل الذكاء الاصطناعي بتحويلها إلى كلام مسموع بصوتك، ويبعثها إلى أقاربك أو أصدقائك.

• تسعى هذه الخاصية من حيث المبدأ إلى مساعدة أشخاص فقدوا صوتهم أو لديهم اضطرابات مؤقتة في الكلام.

• في حال كان شخص ما معرضا لأن يفقد صوته أيضا، فإن هذه الخاصية تتيح له أن يحتفظ بنبرته، وبعد حين، يمكنه توظيفها من أجل قراءة النصوص بصوته والتواصل مع الآخرين.

• بحسب خبراء التقنية، فإن هذه الميزة تعد نقلة ثورية بارزة لأن الأجهزة لم تعد أدوات نستعين بها فقط، بل أصبحت نسخا منا وتشبهنا في بعض الأمور، وتعرف ما نريده مثل الأغاني والمطاعم المفضلة.