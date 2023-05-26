القاهرة الإخبارية- سياسى سودانى: استدعاء القوات المتقاعدة يحقق سيولة أمنية

وأضاف «الجوخ»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن العناصر المتقاعدة من الجيش السودانى لديها الخبرة والقدرة فى القتال، و دعوة وزارة الدفاع السودانية للعناصر النظامية السابقة وتسليمهم أسلحة سيتم على أسس وضوابط معينة للحفاظ على الأسلحة، وضمان عدم وقوعها فى أيدى المدنيين، تجنبًا لاندلاع حرب أهلية فى البلاد.
وقالت وزارة الدفاع السودانية، إنه دعمًا للجهد العسكرى الكبير الذى تبذله القوات المسلحة فى سبيل إعادة الأمن والاستقرار، تقرر استدعاء كامل لكل ضباط وضباط الصف والجنود لدعم الجهود العسكرية، الذين لا تزيد أعمارهم عن 65 عامًا.
وأوضح البيان، أن الاستدعاء حسب، اللياقة الطبية والبدنية والقدرة على حمل واستخدام السلاح، وأن التبليغ يكون لأقرب وحدة عسكرية، بدءًا من يوم الاثنين الموافق 29 مايو الجارى، على أن تستكمل قيادة القوات المسلحة مطلوبات العمل والتنسيق اللازم لتشغيل هذه القوات.
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