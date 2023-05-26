بمناسبة عيد الاستقلال 77.. مركز محمد بن راشد ينشر صورة من الفضاء لعمّان

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 26 مايو 2023 10:06 مساءً - دوت الخليج :- نشر مركز محمد بن راشد للفضاء، الخميس، صورة التقطها رائد الفضاء سلطان النيادي، للعاصمة عمّان. وكتب المركز، "سلامي لأهل النشامى .. أخوتنا في الأصالة العربية.. وأهل الشهامة والكرم.. سلام لأردن الحضارة والجمال من بترا الأنباط إلى البحر الميت..". وقال المركز، إنّ نشر الصورة يأتي بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال الـ77، قائلا: "أهديكم هذه الصورة للعاصمة عمّان التي لها في القلب مكانة خاصة..".

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