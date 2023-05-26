العالم اليوم - رويترز: مستثمرون في "أستر" يسعون لبيع حصة بوحدتها الهندية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 26 مايو 2023 10:19 مساءً - يجري مستثمرون في مجموعة أستر دي.إم للرعاية الصحية محادثات لبيع حصة نسبتها 30 بالمئة في وحدة الشركة بالهند بنحو 300 مليون دولار، في أحدث صفقة محتملة بقطاع الرعاية الصحية المزدهر في الهند، بحسب ما قالته مصادر مطلعة لوكالة رويترز.

وتدير أستر، المدرجة في مومباي وتتخذ من الإمارات مقرا، 32 مستشفى و127 عيادة و521 صيدلية في الهند والإمارات. وأفادت رويترز الشهر الماضي بأن المحادثات الحالية تتعلق بوحدة الشركة في الهند وتأتي في الوقت الذي تحاول فيه أستر فصل أعمالها في الخليج وبيع حصة أغلبية فيها.

وذكر المصدران أن أستر ومستشاريها تواصلوا مع شركة كيه.كيه.آر آند كو الخاصة ومع معهد ماكس للرعاية الصحية، أحد أكبر سلاسل المستشفيات في الهند، لإجراء محادثات أولية عن البيع المحتمل لحصة المستثمرين.

ومستثمرو أستر الذين يفكرون في البيع هم أوليمبوس كابيتال التي تمتلك حصة 19 بالمئة وشركة ريمكو للاستثمارات، ومقرها موريشيوس، التي تمتلك حصة 12 بالمئة.

وقال المصدران إن أستر عينت البنك الاستثماري موليس آند كومباني، ومقره نيويورك، لإدارة الصفقة.

وفي السنة المالية المنتهية في 31 مارس، زادت إيرادات أستر 16 بالمئة إلى 1.46 مليار دولار بينما بلغ صافي الربح 51.36 مليون دولار.