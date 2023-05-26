مراسل «القاهرة الإخبارية»: هدوء وترقب شديدين قبل جولة الإعادة فى تركيا

جدة - نرمين السيد - قال عمر أحمد، مراسل «القاهرة الإخبارية» من أنقرة، إن النتائج التى وصلت إليها عملية الاقتراع فى الانتخابات التركية بدول الخارج فى جولة الإعادة حققت أرقاماً قياسية جديدة فى نسبة المشاركة، مؤكدًا فى الوقت ذاته أن هناك هدوءًا وترقبًا شديدين على كافة المستويات قبل جولة الإعادة للانتخابات فى الداخل المقرر لها غدا الأحد.





وأضاف «أحمد»، خلال لقاء له على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الجميع ينتظر النتائج التى ستسفر عنها الانتخابات، بين الرئيس التركى المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان وكليتشدار أوغلو لأنها ستحدد الكثير من المعطيات، خاصة ما يتعلق بمعيشة المواطن التركى، والسياسات المتبعة فى مختلف المجالات.

وأشار مراسل «القاهرة الإخبارية»، إلى أن تلك الانتخابات سيترتب عليها السياسيات الخارجية لتركيا، موضحًا أنه قد شارك فى الانتخابات بجولة الإعادة فى الخارج 1.9 مليون ألف شخص، وما زالت مستمرة حتى الآن، لذلك هذه الأرقام بشرت بإمكانية أن تحسم عملية المشاركة فى انتخابات الإعادة رقم قياسى جديد.

وأوضح أن الرئيس التركى رجب أردوغان، طالب المواطنين الأتراك بالتوجه بحشود إلى صناديق الاقتراع، ويريد المحافظة على الأصوات التى حصل عليها فى المرحلة الأولى، وأن يحصل ويقنع بعض الأصوات الجديدة للانضمام إليه وتأييده فى هذه الانتخابات.

وتابع مراسل القاهرة الإخبارية، أنه على الجانب المعارض، هناك حاجة ملحة لزيادة نسبة التصويت، مؤكدًا على أن المعارضة تعول على 8 ملايين مواطن لم يصوتوا فى الدورة الأولى للانتخابات، بالإضافة إلى الأصوات الباطلة والتى قارب عددها المليون صوت، لذلك تعتمد على كثافة المشاركة لتحقيق الفارق الموجود حاليا بين "أردوغان وأوغلو"، والذى يبلغ قرابة المليونين ونصف المليون صوت.