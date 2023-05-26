العالم اليوم - النفط يسجل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي

انتم الان تتابعون خبر النفط يسجل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 26 مايو 2023 11:16 مساءً - ارتفعت أسعار النفط الجمعة مع اقتراب المسؤولين الأميركيين فيما يبدو من التوصل لاتفاق بشأن سقف الدين الحكومي وبينما تقيم السوق الرسائل المتباينة حول الإمدادات من السعودية وروسيا قبيل الاجتماع التالي لتحالف أوبك+ بشأن سياسة الإنتاج، بحسب رويترز.

وارتفع خام برنت 69 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 76.95 دولار للبرميل عند التسوية كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 84 سنتا أو 1.2 بالمئة إلى 72.67 دولار للبرميل.

وعلى أساس أسبوعي، سجل الخامان مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بلغت 1.7 بالمئة لبرنت و1.6 بالمئة لخام غرب تكساس الوسيط.

غير أن الأسواق ما زالت حذرة مع احتمال امتداد محادثات رفع سقف الدين، وثارت مخاوف جديدة بشأن زيادة محتملة في أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل من شأنها أن تقلل الطلب بعد قراءة قوية لإنفاق المستهلكين والتضخم بالولايات المتحدة.

وقال مسؤول بإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إنه بالرغم من إمكانية أن يتوصل المفاوضون لاتفاق الجمعة لرفع سقف استدانة الحكومة الأميركية البالغ 31.4 تريليون دولار فقد تمتد المحادثات خلال مطلع الأسبوع.

وانخفض خاما القياس أكثر من دولارين للبرميل عند التسوية أمس الخميس بعدما قلل نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك من فرص إقرار خفض جديد للإنتاج في اجتماع أوبك+ في فيينا يوم الرابع من يونيو، قبل أن يعود اليوم، ليوضح أن التصريحات التي نقلت كانت مجتزئة، وأن موسكو ستعمل مع بقية أعضاء التحالف، على تحديد الأفضل للسوق مع الالتزام بجميع القرارات السابقة.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز إن روسيا تميل للإبقاء على أحجام إنتاج النفط دون تغيير لأن موسكو راضية عن مستويات الأسعار والإنتاج الحالية.