القاهرة الإخبارية.. القوات المسلحة السودانية تعلن مصادرة شحنة أسلحة مهربة

جدة - نرمين السيد - يذكر أن وزارة الدفاع السودانية قررت استدعاء كامل لكل ضباط وضباط الصف والجنود المتقاعدين لدعم الجهود العسكرية، الذين لا تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، وذلك دعمًا للجهد العسكرى الكبير الذى تبذله القوات المسلحة فى سبيل إعادة الأمن والاستقرار.

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