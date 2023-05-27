العالم اليوم - الجيش السوداني: صادرنا أسلحة مهربة قادمة من دولة أجنبية

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 27 مايو 2023 12:22 صباحاً - قال مصدران عسكريان لوكالة رويترز إن قوات الجيش السوداني صادرت أسلحة وذخائر مهربة قادمة من دولة أجنبية.

وأضافا أن شعبة الاستخبارات العسكرية لاحظت وجود نشاط لمجموعة تعمل في تهريب السلاح في ولاية البحر الأحمر وتعمل على إدخال الأسلحة والذخائر في المناطق الشرقية وإيصالها إلى قوات الدعم السريع.

وكان قد أعلن الجيش السوداني عن استدعاء الاحتياط من ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة، إضافة إلى المتقاعدين، قائلا إن ذلك بهدف "إعادة الأمن والاستقرار".

وجاء في بيان لوزارة الدفاع السودانية، إنه "دعما للجهد العسكري الكبير الذي تبذله القوات المسلحة في سبيل إعادة الأمن والاستقرار، فقد تقرر استدعاء كامل لكل ضباط وضباط صف وجنود معاشيي القوات المسلحة (المتقاعدين) لدعم الجهود العسكرية".

وأوضح أن الاستدعاء سيتم كالآتي: