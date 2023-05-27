العالم اليوم - لاعبة أردنية تحترف في الأهلي السعودي

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 27 مايو 2023 12:22 صباحاً - أعلنت لاعبة المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم للسيدات آية المجالي، عن احترافها في فريق نادي الأهلي السعودي للسيدات، وفقا لما نشرت وكالة الأنباء الأردنية بترا.

وأكدت اللاعبة توقيعها على كشوفات النادي الأهلي السعودي لخوض تجربة احتراف جديدة.

واحترفت آية فيصل المجالي (31 عاما) الموسم الماضي مع فريق "اولمبيا كلوغ الروماني" لتكون أول أردنية تشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا للسيدات عندما شاركت مع فريقها الروماني، قبل أن تنتقل للاحتراف في فريق الاتحاد السعودي بانتظار تجربة احتراف جديدة في الأهلي السعودي.

وتعد المجالي الحاصلة على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية، من أبرز لاعبات كرة قدم في الأردن، وبدأت مشوارها في كرة القدم عبر مراكز الأمير علي للواعدات، وتدرجت بعد ذلك مع المنتخبات الوطنية بمختلف الفئات، حتى وصلت المنتخب الوطني النسوي الأول، وحققت معه العديد من الإنجازات على المستويين المحلي والعالمي.

الإنجازات

أحرزت المجالي مع المنتخب الوطني الأردني لقب بطولة غرب آسيا لأربعة أعوام ( 2007، 2012، 2014، 2019) ولقب بطولة العرب سنة 2010، كما شاركت في كأس آسيا للسيدات سنة 2014 و 2018.