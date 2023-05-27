العالم اليوم - السودان.. تعرض منزل سفير الأردن في الخرطوم للاعتداء والتخريب

انتم الان تتابعون خبر السودان.. تعرض منزل سفير الأردن في الخرطوم للاعتداء والتخريب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 27 مايو 2023 01:19 صباحاً - أعلنت وزارة الخارجية الأردنية تعرض منزل السفير الأردني في الخرطوم للاعتداء والتخريب.

وأكدت الوزارة في بيان لها تواجد السفير وطاقم السفارة في مدينة بورتسودان وعدم تعرض أي منهم لمكروه.

ودانت الخارجية الحادثة مستنكرة كافة أشكال العنف تخريب وخاصة تلك التي تنتهك حرمات المباني الدبلوماسية.

كما أكدت في بيانها على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وخاصة تلك المتعلقة باتفاقية فيينا.