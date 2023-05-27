مراسل «القاهرة الإخبارية»: توقعات بحل أزمة سقف الدين الأمريكى اليوم (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف "جبر"، أنَّ الإدارة الأمريكية والجمهوريين فى الكونجرس، أصبحا قريبين من أى وقت مضى لإيجاد حلولٍ لأزمة سقف الدين، مُشيرًا إلى أن التفاؤل ظهر فى التصريحات التى صدرت من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس مجلس النواب، كيفين مكارثي، والاتفاق بين الفريقين على رفع مستوى سقف الدين.

وعن إعلان وزيرة الخزانة الأمريكية بتمديد الموعد للتوصل لاتفاق حتى الخامس من يونيو المقبل، قال مراسل "القاهرة الإخبارية"، أنَّ الإعلان جاء فى إطار إعادة لبعض الحسابات، ويُعد أمرًا إيجابيًا؛ لأنه يمنح الفرصة للمفوضين للتوصل إلى أفضل رؤية بشأن سقف الدين.

وأعرب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن تفاؤله باتفاق قريب جدًا لمحادثات سقف الدين، والتى تأتى بعد تصريحات لوزيرة الخزانة الأمريكية، تخص تأجيل الموعد النهائى للتخلف عن سداد الديون لعدة أيام.