العالم اليوم - خطأ بالبرمجة سبب تحطم مركبة هاكوتو خلال هبوطها على القمر

انتم الان تتابعون خبر خطأ بالبرمجة سبب تحطم مركبة هاكوتو خلال هبوطها على القمر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 27 مايو 2023 04:19 صباحاً - قال مسؤولو شركة خاصة إن مركبة يابانية خاصة بالهبوط على القمر تحطمت أثناء محاولة الهبوط على سطح القمر، وألقوا باللوم على مشكلة برمجة وتغيير في اللحظة الأخيرة في موقع الهبوط.

المركبة الفضائية المملوكة لشركة آيسبيس كان من المفترض أن تهبط على سطح مستو، لكن تم تغيير موقع الهبوط إلى حفرة قبل إطلاق ديسمبر. ويبدو أن الحافة الحادة للحفرة أربكت البرمجة الخاصة بالمركبة، لتسقط من ارتفاع أقل من 5 كيلومترات، وتصطدم بسطح القمر.

وذكر المؤسس والرئيس التنفيذي، تاكيشي هاكامادا، أن الشركة مستمرة في مسعاها لمحاولة هبوط أخرى في 2024، وكل الدروس المستفادة سيتم تضمينها في المحاولة المقبلة.

كما تم التخطيط لمحاولة هبوط ثالثة في 2025.

في حال نجحت قد تكون آيسبيس أول شركة خاصة تنجح في الهبوط بمركبة فضائية على سطح القمر. حتى الآن، قالت ثلاث دول فقط إنها نجحت في ذلك، وهي روسيا والولايات المتحدة والصين. وقامت شركة إسرائيلية غير ربحية بمحاولة في 2019، انتهت أيضا بالتحطم عند الهبوط.

وأوضح هاكامادا أن المركبة ”هاكوتو” وتعني الأرنب الأبيض باليابانية، وتجاربها مؤمن عليها.