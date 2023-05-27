412 ألفًا و264 ناخبًا موريتانيًا يشاركون فى انتخابات الجولة الثانية اليوم

وأضاف المسئول الموريتاني- فى تصريح، مساء الجمعة- أن الدوائر الانتخابية التى ستجرى فيها الجولة الثانية تبلغ 22 دائرة انتخابية، من بينها أربع دوائر للجاليات الموريتانية فى الخارج.
وأشار إلى أن اللجنة على أتم الجاهزية، وأن كل الوسائل مسخرة لإجراء الانتخابات فى ظروف حرة، شفافة ونزيهة.
وكان 9ر1 مليون شخص قد صوتوا، فى الثالث عشر مايو الجاري، فى انتخابات هيمن عليها الحزب الموريتانى الحاكم، الذى فاز بثمانين مقعدا برلمانيا، فيما فازت المعارضة بأربعة وعشرين مقعدا، وحصلت الأحزاب الداعمة للرئيس الغزوانى على ستة وثلاثين مقعدا.
وصوت الموريتانيون فى الجولة الأولى على انتخاب برلمان من 176 نائبا و237 مجلسًا بلديًا من 4500 مستشار وثلاثة عشر مجلسًا إقليميًا.
ويتنافس 25 حزبا سياسيا على أصوات 7ر1 مليون ناخب فى انتخابات شهدت مشاركة أكثر من 33 ألف مترشح، من بينهم عشرة آلاف امرأة.
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