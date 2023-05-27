العالم اليوم - يوتيوب يلغي إحدى ميزاته.. كيف سيؤثر التغيير على قناتك؟

انتم الان تتابعون خبر يوتيوب يلغي إحدى ميزاته.. كيف سيؤثر التغيير على قناتك؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 27 مايو 2023 08:20 صباحاً - ستختفي ميزة "يوتيوب ستوريز" الشهر المقبل، وذلك لضمان إعطاء ميزات أخرى الأولوية وفقا للمنصة.

وتم إطلاق الميزة أول مرة عام 2018، وسمحت لمنشئي المحتوى الذين لديهم أكثر من 10000 مشترك نشر مقاطع فيديو قصيرة تنتهي بعد 7 أيام.

سيدخل التغيير حيز التنفيذ في 23 يونيو، وبعد ذلك لن يكون خيار إنشاء قصة جديدة على يوتيوب متاحا.

وفقدت خاصية القصص التي تتلاشى بعد فترة زمنية معينة بريقها بعد أن تم نسخها بواسطة كل التطبيقات الأخرى، سواء انستغرام أو فيسبوك أو تيك توك.