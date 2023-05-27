بايدن: قريبون من التوصل لاتفاق بشأن أزمة سقف الدين

جدة - نرمين السيد - أبدى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تفاؤله، اليوم السبت، بشأن قرب التوصل لاتفاق مع الجمهوريين، بخصوص أزمة سقف الدين الفيدرالى الأمريكي، بحسب ما أفادت به وكالة "رويترز" للأنباء.





وقال "بايدن": "نأمل التوصل لاتفاق.. إنه قريب جدًا"، مُؤكدًا أن تفاصيل المفاوضات التى تجريها إدارة بايدن مع الأغلبية الجمهورية بمجلس النواب الأميركى "تبدو جيدة". فى ذات السياق كانت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، قد حذرت يوم الجمعة، فى رسالة إلى الكونجرس، من أن الولايات المتحدة ستعجز عن سداد ديونها، بحلول الخامس من يونيو المقبل، إذا لم يتم التوصل لاتفاق بشأن زيادة سقف الدين الأمريكي.

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