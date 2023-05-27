أوكرانيا: روسيا تخطط لمحاكاة حادث فى محطة للطاقة النووية

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم السبت، إن روسيا تعتزم محاكاة حادث كبير فى محطة للطاقة النووية، تسيطر عليها القوات الموالية لموسكو، بزعم محاولة منع هجوم مضاد أوكرانى مخطط له بعناية لاستعادة الأراضى التى تحتلها روسيا، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز".





وتسيطر روسيا على محطة زابوريجيا، التى تقع فى جنوب أوكرانيا، وهى أكبر محطة للطاقة النووية فى أوروبا، وقد تعرضت المنطقة مرارًا للقصف، وسط تبادل الاتهامات من الطرفين لبعضهما البعض.

وبحسب الوكالة، قالت إدارة المخابرات بوزارة الدفاع الأوكرانية، إن القوات الروسية ستقصف المنشأة قريبًا، ثم تعلن عن تسرب إشعاعى، الأمر الذى من شأنه أن يجبر السلطات الدولية على إجراء تحقيق، يتم خلاله وقف جميع الأعمال القتالية.

ولم يقدم بيان الإدارة الأوكرانية المنشور عبر تطبيق تيليجرام أى دليل، وأضاف البيان أن روسيا عطلت عملية التناوب المزمعة لمفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموجودين فى المحطة.

ولم تشر الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومقرها فيينا، والتى تنشر بشكل متكرر تحديثات بشأن المحطة، إلى أى تعطيل.

وقال شهود الأسبوع الماضى، إن القوات العسكرية الروسية عززت مواقعها الدفاعية داخل المحطة وحولها قبل الهجوم المضاد، وفى أكتوبر 2022، حث الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، الغرب على تحذير روسيا من تفجير سد من شأنه أن يغمر مساحة كبيرة.

وقالت روسيا فى فبراير، إن أوكرانيا تخطط لشن هجوم نووى على أراضيها لإلقاء اللوم على موسكو، واتهمت روسيا كييف مرارًا وتكرارًا بالتخطيط لعمليات "مزيفة" بأسلحة غير تقليدية، باستخدام مواد بيولوجية أو مشعة.