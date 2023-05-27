روسيا: أوكرانيا هاجمت الكرملين بطائرات مسيرة بدون التنسيق مع الدول الغربية

جدة - نرمين السيد - وقال جالوزين - فى تصريح لوكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم السبت - "شهدنا فى 3 مايو الحالى عملا إرهابيا جديدا نفذه نظام كييف بالهجوم على مبنى الكرملين، حيث كانت هناك فى الواقع محاولة لاغتيال الرئيس الروسى، كما أن الكرملين فى موسكو يعتبر موقعا للإرث الثقافى على قائمة اليونسكو".

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسى "أن نظام كييف أظهر مرة أخرى من خلال أعماله أن الأعراف القانونية الدولية أو الإنسانية العامة أو الأخلاقية لا تعنى أى شيء بالنسبة له، وكما نفهم لم يتم تنسيق تلك الخطوات لسلطات كييف مع رعاتها الغربيين، الذين يخشون من التصعيد المحتمل للنزاع"، لافتا إلى أن الهجوم على الكرملين لم تدنه أى دولة غربية.

وأشار جالوزين إلى أن الصين، التى تحاول إعادة كييف إلى طاولة المفاوضات، أدانت عمليا الهجوم الإرهابى لنظام زيلينسكى على "الكرملين"، وتابع قائلاً "إن هناك العديد ممن يخشون الحديث علنا عن موقف متناقض مع المواقف الغربية، ولكن فى الاتصالات غير العلنية يشيرون إلى أنهم شعروا بالصدمة إزاء جريمة كييف غير المسؤولة والخطيرة هذه".