الأمم المتحدة تدين هجوم دنيبرو فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أدانت هيئة الأمم المتحدة، يوم الجمعة، هجوم الصباح الباكر، الذى استهدف منشأة طبية فى مدينة دنيبرو الأوكرانية، وقالت إن شركائها الإنسانيين يقدمون المساعدة الطارئة للناجين.





ونقلت قناة "سى إن بى سي" الإخبارية الأمريكية عن المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، قوله خلال إفادة صحفية "نحن، إلى جانب شركائنا فى المجال الإنساني، نستمر فى الوصول إلى المزيد من الأشخاص للمساعدة فى جميع أنحاء البلاد". وأوضح دوجاريك أن الأمم المتحدة قدمت حتى الآن المساعدات لأكثر من 5 ملايين شخص فى أوكرانيا. ووفقا للبيانات التى جمعتها منظمة الصحة العالمية، كان هناك أكثر من 870 هجوما على مرافق الرعاية الصحية فى أوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية فى فبراير 2022.

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