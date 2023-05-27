المجلس الأوروبى يصدق على أول آلية دولية للحصول على تعويضات من روسيا

جدة - نرمين السيد - سلط مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على قرار المجلس الأوروبى بتشكيل أول آلية دولية للحصول على تعويضات من روسيا فى مقابل الخسائر التى تسببت فيها العملية العسكرية التى تدور رحاها فى الوقت الحالى بين القوات الروسية والأوكرانية.





وقال كاتب المقال محرر الشئون الدبلوماسية بالجارديان باتريك وينتور "إنه فى ضوء تلك الآلية فقد بات من الواضح أنه سوف يتم تجميد الأصول الروسية لدى الدول الأوروبية لحين قيام موسكو بدفع التعويضات التى تراها الدول الغربية مناسبة"، مشيرا فى نفس الوقت إلى أن المجلس الأوروبى قام بالفعل بتكوين سجل رقمى لرصد الخسائر الناجمة عن العملية العسكرية كأول خطوة فى سبيل تطبيق آلية التعويضات الدولية.

وسلط الكاتب فى هذا السياق الضوء على تصريحات مسؤلين بريطانيين والتى أشاروا فيها إلى أنه من المحتمل التحفظ على الأصول الروسية لفترة طويلة بعد انتهاء الأزمة الأوكرانية حتى تقوم روسيا بدفع التعويضات عن الخسائر التى تسببت فيها.

ويشير المقال فى هذا الصدد إلى تصريحات وزير الخارجية البريطانى جيمس كليفرلى والتى أشار فيها إلى أن الأصول السيادية الروسية سوف تظل مجمدة لحين دفع التعويضات، لافتا إلى أن تلك الأصول الروسية لدى مجموعة الدول الصناعية السبع تصل إلى ما يربو على 300 مليار دولار.

ويؤكد مسؤلون أوروبيون أن المباحثات مع الاتحاد الأوروبى تجرى على قدم وساق من أجل التوصل لاتفاق بشأن تجميد الأصول الروسية إلا أنه لم يتم التوصل لصيغة عملية حتى الآن.

ويضيف المقال أن هناك بدائل مقترحة فى هذا الخصوص من ضمنها تمويل روسيا لعملية إعادة الإعمار فى أوكرانيا بعد انتهاء الأزمة وهو اقتراح بدأ يلقى قبول لدى الكثير من الدوائر الأوروبية لأنه يحقق الغرض المرجو وفى نفس الوقت يجنب الدول الأوروبية انتهاك القانون الدولى بتجميد الأصول الروسية.

ويتطرق المقال إلى أراء بعض المسؤلين الأوروبيين فى هذا الصدد حيث يسلط الضوء على تصريحات رئيس وزراء هولندا مارك روت التى يقول فيها إنه يجب على روسيا أن تدفع ثمن أفعالها بما فيها تحمل التعويضات عن الخسائر الناجمة عن الصراع المسلح فى أوكرانيا، معربا عن سعادته وفخره أن يتم اختيار مدينة لاهاى الهولندية لتكون مقر السجل الرقمى لرصد الخسائر الناتجة عن العملية العسكرية بأوكرانيا.

ويوضح روت أن السجل سوف يستمر فى عمله لمدة ثلاث سنوات كفترة أولى ليقوم بعد ذلك برصد جميع الأدلة والخسائر المادية والبشرية التى تسببت فيها روسيا.

ويشير المقال فى الختام إلى ما ذكره رئيس وزراء هولندا أن السجل الرقمى سوف يمهد السبيل ليكون لبنة لآلية دولية لتعويض ضحايا العملية العسكرية فى أوكرانيا، وهو الاقتراح الذى حظى بموافقة الأمم المتحدة.