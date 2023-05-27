القوات الجوية الأوكرانية تشن 11 غارة على مواقع ارتكاز للقوات الروسية

ونقلت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية عن الهيئة قولها - فى بيان - "إن القوات الأوكرانية تمكنت من تدمير 7 طائرات استطلاع بدون طيار روسية؛ 5 طائرات من طراز أورلان-10 وطائرتين من طراز زالا".
وقالت الهيئة "إن وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية أصابت 3 مواقع قيادة روسية، و 3 مجموعات من الأفراد والمعدات العسكرية ومستودعين للذخيرة ووحدتين من المدفعية ونظام دفاع جوى واحد".
وأشارت إلى أن الجيش الروسى نفذ 20 ضربة صاروخية، وأسقطت القوات الأوكرانية جميع الصواريخ الروسية، وأطلق أيضا 7 صواريخ إس-300 وإس 400 وصواريخ إسكندر.
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