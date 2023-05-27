الأرصاد اليابانية: إعصار «ماوار» قد يقترب من محافظة أوكيناوا بحلول الأسبوع

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم السبت - أنه اعتبارا من السادسة من صباح اليوم تحرك الإعصار غربا بسرعة 30 كيلومترا فى الساعة فى المياه شرقى الفلبين.
وأضافت أنه من المتوقع أن يقترب الإعصار من جزر أوكيناوا بحلول الثلاثاء المقبل؛ ما قد يتسبب فى ارتفاع الأمواج فى منطقتى "أوكيناوا" و"أمامى"، بينما من المتوقع أن تضرب رياح عنيفة يوم الثلاثاء أيضا جزر "ساكيشيما" فى محافظة أوكيناوا.
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