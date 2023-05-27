أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسى لـ206 آلاف و200 جندى منذ بدء الحرب

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 3 آلاف و799 دبابة و7 آلاف و442 من المركبات المدرعة و3 آلاف و406 من النظم المدفعية و572 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و329 من أنظمة الدفاع الجوى و310 طائرات مقاتلة و296 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 6 آلاف و172 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 449 من المعدات الخاصة و2941 طائرة مسيرة وإسقاط 1025 صاروخا من طراز كروز".

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.