العالم اليوم - تايبيه: حاملة طائرات صينية أبحرت في مضيق تايوان

انتم الان تتابعون خبر تايبيه: حاملة طائرات صينية أبحرت في مضيق تايوان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 27 مايو 2023 11:20 صباحاً - قالت وزارة الدفاع التايوانية إن حاملة الطائرات الصينية "شاندونغ" أبحرت عبر مضيق تايوان، اليوم السبت، ترافقها سفينتان أخريان، وذلك في أحدث تصعيد للتوترات العسكرية بشأن الجزيرة التي تقول بكين إنها جزء من أراضيها.

وأوضحت الوزارة أن "شاندونغ"، التي دخلت الخدمة في 2019، أبحرت باتجاه الشمال عبر المضيق قرب منتصف اليوم السبت والتزمت بالجانب الصيني من خط المنتصف، الذي يعد حاجزا غير رسمي بين الطرفين.

وأضافت الوزارة في بيان مقتضب أن الجيش التايواني راقب عن كثب السفن الصينية وأنه "رد بالشكل المناسب".

ولم ترد وزارة الدفاع الصينية على اتصالات هاتفية لطلب التعليق، ولم تذكر القوات المسلحة الصينية عملية الإبحار على قنواتها الرسمية بوسائل التواصل الاجتماعي.

وشاركت شاندونغ في المناورات العسكرية الصينية حول تايوان الشهر الماضي وعملت في غرب المحيط الهادئ.

وفي مارس من العام الماضي، أبحرت شاندونغ عبر مضيق تايوان قبل ساعات من محادثات بين الرئيسين الصيني والأميركي.

وتواصل الصين الأنشطة العسكرية على نطاق محدود حول تايوان بعدما اختتمت مناوراتها الحربية رسميا الشهر الماضي.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية اليوم أيضا إن 8 طائرات مقاتلة صينية عبرت خط المنتصف بالمضيق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو أمر تفعله الطائرات الحربية الصينية بصورة دورية منذ المناورات الحربية في أغسطس الماضي.