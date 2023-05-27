العالم اليوم - كلوب: صلاح لن يرحل عن ليفربول بسبب التشامبيونزليغ

انتم الان تتابعون خبر كلوب: صلاح لن يرحل عن ليفربول بسبب التشامبيونزليغ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 27 مايو 2023 11:20 صباحاً - قال كلوب إنه ليس لديه مخاوف من أن النجم المصري محمد صلاح، الذي غرد بأنه "لا توجد أعذار" لفشل ليفربول في الوصول إلى المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا، يتطلع إلى الرحيل هذا الصيف.

وأصر على أن هدافه، الذي ساهم في 30 هدفا في البريميرليغ، كان "يعبر عن أسفه فقط للمشجعين" بسبب تدني إنجازهم الجماعي هذا الموسم.

يشار إلى أن محمد صلاح وقع عقدًا جديدًا مع ليفربول الصيف الماضي.

ويصر كلوب على أن صلاح يحب الحياة في آنفيلد، بينما هو مصمم على أن يكون لديه فريق من اللاعبين الذين يرغبون في التواجد هناك، بغض النظر عن البطولة الأوروبية التي يتواجدون فيها.

وقال مدرب ليفربول: "لا تقلق، [حيال ذهابه].. من الواضح أن مو يحب التواجد هنا.. وكان مو جزءًا مما قال في اعتذاره.. إنه يعتذر عما فعلناه وليس الاعتذار عما فعله الآخرون.. شيء بخير".

وأضاف "إذا جاء أحد اللاعبين إلي، وقال ’لم نتأهل لدوري أبطال أوروبا، يجب أن أغادر‘.. سأقوده إلى النادي الآخر بنفسي. كنت سآخذ مفتاح السيارة، وأقول له ’تعال إلى السيارة، أين تريد أن تذهب؟ أنا سأقودك بنفسي"، وفق ما نقلت عنه الصحافة البريطانية.

وتابع المدرب الألماني قائلا "سيكون هذا شيئًا لم أفهمه أبدًا. أود أن أقول ’لم نتأهل لدوري الأبطال، أحتاج إلى العمل في دوري الأبطال لذا سأذهب‘".

وقال "أنا مسؤول عن هذه الفوضى، أو أي شيء آخر، لذا لا يمكنك الذهاب في هذه اللحظات. ليس هذا هو الحال مع مو، على الإطلاق، ولم يخبرني أحد آخر بمثل هذا الأمر.. إنهم يسألونني عما إذا كان بإمكانهم الحصول على عطلة أطول أو أي شيء آخر".

وكان صلاح هداف ليفربول هذا الموسم لجأ إلى منصات التواصل الاجتماعي مساء الخميس للتعبير عن إحباطه، بينما كان مشجعو مانشستر يونايتد يحتفلون بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا على ملعب "أولد ترافورد".

وقال صلاح في تدوينة: "أنا محطم تماما. لا يوجد أي عذر على الإطلاق لهذا. كان لدينا كل ما نحتاجه للوصول إلى دوري أبطال أوروبا العام المقبل وفشلنا. نحن ليفربول والتأهل لهذه المنافسة هو الحد الأدنى. أنا آسف لكن من السابق لأوانه نشر مشاركة إيجابية أو متفائلة. لقد خذلنا أنفسنا وإياكم".