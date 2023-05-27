محلل سياسى سودانى يكشف سر استدعاء قوات الاحتياط السودانية: «كانوا مستهدفين»

جدة - نرمين السيد - أوضح عثمان الميرغنى، محلل سياسى سودانى، حيثيات قرار القوات المسلحة السودانية باستدعاء الضباط المتقاعدين، قائلًا إن قوات الدعم السريع كانت تستهدف متقاعدى القوات المسلحة، ويسألون عنهم فى كل الأحياء التى يدخلونها.





وأضاف الميرغنى، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا الاستهداف شكل نوعًا من المواجهة المستترة بين الدعم السريع ومتقاعدى القوات المسلحة، منوهًا إلى أن استهدافهم لم يكن له أى داع، خاصة أن بعضهم ترك الخدمة من سنوات طويلة، وأصبحوا مدنيين. ولفت محلل سياسى سودانى، إلى أن متقاعدى القوات المسلحة يحملون بطاقات عسكرية لأنهم يتلقون بعض المساعدات من مستشفيات عسكرية، لكن لا يمارسون أى عمل عسكرى.

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