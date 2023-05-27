جدة - نرمين السيد - وقالت سلطات تايوان، إن حاملة الطائرات الصينية "شاندونج" أبحرت عبر المضيق برفقة سفينتين أخريين. كما أعلنت الدفاع التايوانية أنها تراقب تحركات السفن الصينية بالمضيق، قائلة: "سنرد إذا لزم الأمر".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تايوان: رصدنا 10 سفن حربية صينية و33 مقاتلة حول الجزيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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