وبحسب القناة، قالت وسائل إعلام روسية، إن "الهجوم على منطقة بسكوف نفذته طائرتان مسيرتان".
وأكد الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو، أول أمس الخميس، أن الأسلحة النووية الروسية المقرر نشرها فى بيلاروسيا ستكون آمنة تمامًا فى تلك البلاد.
وقال لوكاشينكو عبر "تليجرام": "لا تقلقوا.. أنتم تعلمون أننا دقيقون ومقتصدون، لذا لا تضغط عليهم.. سنهتم بهذا".
وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أعلن أن روسيا ستنشر أسلحتها النووية التكتيكية فى بيلاروسيا بناء على طلب ذلك البلد، تماما كما تفعل الولايات المتحدة على أراضى حلفائها.
وقال بوتين إن موسكو تخطط لاستكمال بناء منشأة تخزين خاصة للأسلحة النووية التكتيكية فى بيلاروسيا فى الأول من يوليو، وقد نقلت موسكو بالفعل نظام صواريخ إسكندر إلى بيلاروسيا، والذى يمكن تزويده برؤوس حربية نووية، وساعد بيلاروسيا على تحويل طائراتها لجعلها قادرة على حمل الذخائر النووية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تضرر مبنى خط أنابيب نفطى بمنطقة بسكوف على حدود بيلاروسيا جراء انفجار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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