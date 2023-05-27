العالم اليوم - انفجار قرب خط أنابيب النفط في مقاطعة بسكوف الروسية

انتم الان تتابعون خبر انفجار قرب خط أنابيب النفط في مقاطعة بسكوف الروسية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 27 مايو 2023 12:22 مساءً - قال حاكم منطقة بسكوف الروسية ميخائيل فيديرنيكوف على تطبيق تلغرام، اليوم السبت، إن تحقيقا أوليا أظهر أن هجوما بطائرتين مسيرتين ألحق أضرارا بمبنى إداري تابع لخط أنابيب نفطي في المنطقة.

وأضاف أن الانفجار، في منطقة نيفيلسكي بمقاطعة بسكوف، لم يسفر عن سقوط قتلى أو مصابين، بحسب ما ذكرت رويترز.

وتابع فيديرنيكوف: "وفق المعلومات الأولية، تضرر المبنى في هجوم بواسطة طائرتين مسيرتين. والاستنتاجات النهائية ستكون موجودة بعد انتهاء عمل فريق الطوارئ في المكان".

يشار إلى أن الهجمات التي تستهدف منشآت نفطية في الأراضي الروسية، غالبا ما تتهم موسكو جهات أوكرانية بالوقوف وراءها.